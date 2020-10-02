الليلة.. أحمد السقا يستكمل حلقته في معكم منى الشاذلي

يحل الفنان أحمد السقا ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويذاع عبر شبكة قنوات CBC، مساء اليوم، الجمعة، وذلك وذلك استكمالًا لحلقة أمس، الخميس.

ومن المقرر أن يعد ظهور "السقا" استثنائيا ويتحدث حول موضوعات يتطرق إليها للمرة الأولى في حوار تليفزيوني.

وكشف "السقا" عن تفاصيل لأول مرة حول علاقته بأبناء دفعته بمعهد الفنون المسرحية التي

ضمت كل من الفنانين مجدي كامل، رامز جلال، أحمد حلمي، محمد سعد، وتحدث عن كيفية تحوله من ممثل في كواليس مسرح العرائس إلى الوقوف أمام الكاميرا، ولماذا لم يدعمه والده خلال الخطوات الأولى من رحلته الفنية.