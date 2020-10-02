رسمياً… ريال مدريد يعلن إصابة كارافخال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن ريال مدريد في بيان رسمي، إصابة مدافعه، الظهير الأيمن داني كارفاخال، وغيابه حتى نهاية الشهر الجاري، وبالتالي غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وقال ريال مدريد في بيانه: ”بعد الفحوصات التي أجرتها الخدمات الطبية، على لاعبنا داني كارفاخال، تم تشخيص إصابته في الرباط الجانبي لركبته اليمنى، وننتظر معرفة تطورات أخرى“.

من جهتها قالت صحيفة ”ماركا“ إن كارفاخال سيغيب عن المباريات لمدة شهرين، بسبب الإصابة.

وأوضحت أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، سيعتمد على فيرلاند ميندي، ولوكاس فاسكيز، في مركز الظهير الأيمن.

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ويلعب ريال مدريد مع ليفانتي، ثم قاديش، قبل ان يواجه برشلونة في الكلاسيكو يوم 25 أكتوبر، على ملعب كامب نو.

وافتتح ريال مدريد الموسم الحالي بالتعادل السلبي مع ريال سوسيداد، قبل أن يفوز 3/2 و1/0 على ريال بيتيس وبلد الوليد على الترتيب.

ولعب كارفاخال في أول 3 مباريات لريال مدريد الموسم الحالي، بواقع 213 دقيقة، صنع فيها هدفا، ونال البطاقة الصفراء مرتين.

وتعادل ريال مدريد سلبيا قبل أن يفوز 2/0 على برشلونة في الكلاسيكو الموسم الماضي.