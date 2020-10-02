رنا صلاح الدين - أجرى أمس محمد رمضان البروفة الأولى لحفله المقرر إقامته اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح رجل الأعمال نجيب ساويرس لأحد مشاريعه الجديدة، ويجري رمضان اليوم البروفة الأخيرة على الأغاني التي سيقدمها. ويغني رمضان عدد من الأغاني التي تشعل حماس جمهوره منها مافيا وكورونا وياحبيبي وانساي وأنا الملك وغيرها. يذكر إن محمد رمضان حصل على البراءة بعد ان كانت محكمة جنح الدقي قضت بحبسه سنة وتغريمه ٢٠ ألف جنيه، وكفالة ١٠ آلاف جنيه، في اتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر، حيث قام برفع الدعوى بعدما أعلن رمضان عن العرض الذي قدمه للطيار بعد وقفه عن العمل، حيث قام رمضان بعرض مبلغ مالي كتعويض له بعد وقفه عن العمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رمضان يغني اليوم في حفل نجيب ساويرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.