شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى وزوجته فى صورة رومانسية على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الرومانسية يعيشها الفنان كريم فهمي وزوجته، تظهر من خلال تصريحاته كلما تطرق لها ولدورها فى حياته مثلما حدث خلال آخر حوار تليفزيونى له ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى، حين تحدث عنها بكلمات عكست محبته الكبيرة لها، وهو الأمر الذى ظهر مؤخراً من خلال صورة نشرها عبر خاصية الاستورى على موقع انستجرام بصحبتها رد فيها عليها حيث سبق ونشرتها هى وكتبت عليها: "حبيبى".



كريم فهمي وزوجته

وكان تحدث الفنان كريم فهمى، عن دوره فى مسلسل "ونحب تانى ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى 2020، وقال إن "عوامل نجاح شخصيتى فى المسلسل مرتبطة بنجاح الفنان شريف منير فى تأدية دوره"، متابعًا: "عندما عرض عليا المسلسل تشجعت للمشاركة به لأنى كنت أعتبره منظومة متكاملة ".

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وأضاف كريم فهمى فى حواره مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" المذاع على قناة "سى بى سي": "المؤلف عمرو محمود ياسين كتب النهاية وتسببت فى حالة كبيرة من الجدل بين المشاهدين" لافتًا إلى أن النهاية لم تتغير على الإطلاق".

وتابع فهمى: كان نفسى اعمل حاجة رومانسى وكنت أبحث عن سيناريو مناسب لأن الأعمال الرومانسية ترتبط بأذهان البنات والسيدات لكن الرجالة ملهاش فى كدة.. عندما أقابل أى رجل بعد عرض المسلسل يتحدثون عن دورى على سبيل الهزار ويقولون ودتنا فى داهية".

يشار إلى أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، إسلام جمال، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.