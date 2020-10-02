شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تحتفل بذكرى ميلاد السيد البدوى.. ومتابعيها: الله يحفظ نقاء قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة سيمون، بذكرى ميلاد العارف بالله السيد أحمد البدوى "السيد البدوى"، الذى يحل بعد أيام قليلة وتحديدا 11 أكتوبر، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة لضريح السيد البدوى، الذى يوجد داخل المسجد الذى يحمل نفس الاسم فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، صحبتها بتعليق: "ذكرى السيد البدوى بطنطا.. جمعة مباركة".





وأشاد عدد من متابعى الفنانة سيمون، بنشرها هذه الصورة، من خلال التعليقات، حيث رد عليها أحد المتابعين، قائلا: "الله يحفظ نقاء قلبك ويملأ لحظاتك كلها رضا واطمئنان يا سيمون يا جميلة"، فيما قالت أخرى: "انتى جميلة قلبا وقالبا، طابت جمعتك يارب"، وقال ثالث: "تعيشى وتفتكرى يا أغلى وأحلى الناس".

ويعتبر مولد السيد البدوى، واحدا من أهم الاحتفالات فى مصر، حيث يتم الاحتفال به مرتين سنويا، الاحتفال الأول يأتى فى شهر إبريل ويطلق عليه الاحتفال الرجبى، بينما الاحتفال الثانى يوافق يوم 11 أكتوبر من كل عام ويستمر لمدة أسبوع، بحيث تكون الليلة الختامية يوم 17 أكتوبر.

وكانت الفنانة سيمون، شاركت مؤخرا متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة نادرة تجمعها بوالدتها خلال الطفولة، معربة عن اشتياقها لها قائلة: "وحشتينى قوى يا حبيبتى بحبك".

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وبعد نحو عدة أيام من الآن تحيى الفنانة سيمون الذكرى السادسة لوفاة والدتها التى توفيت فى 26 أكتوبر 2014 بعد صراع طويل مع المرض.

وفى وقت سابق، استرجعت الفنانة سيمون ذكرياتها بنشر صورة قديمة من حفل عيد ميلادها الـ 18 برفقة والدتها وجدتها، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "عيد ميلادى الـ18 أنا وامى وتيتا الله يرحمهم فى شبرا الجميلة واحلى عيد ميلاد".