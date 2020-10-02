شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان "الخطة العايمة" يحقق 5 مليون مشاهد قبل طرح الفيلم الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال فيلم "الخطة العايمة" يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أكتوبر، حيث يواصل القائمون على العمل عمليات الدعاية التى بدأت بطرح عدد من الأفيشات المجمعة وأيضاً أفيش لكل بطل، وبعد ذلك تم طرح الإعلان الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" قبل 3 أيام واستطاع تحقيق أكثر من 5 مليون مشاهدة مع ردود أفعال جيدة على الفيلم.

"الخطة العايمة" كان يحمل اسم "الخطة العامية" وتم تغييره باستبدال حرفين فقط، وهو بطولة على ربيع ومحمدعبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.



اعلان الخطة العايمة يحقق 5 مليون مشاهدة

وتدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.

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الخطة العايمة

يذكر أن السينمات تعرض حالياً أفلام "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى، و"الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وإخراج عصام عبد الحميد، وفيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وإخراج عثمان أبو لبن، وفيلم "‏الحوت الأزرق" بطولة علاء مرسى وراندا البحيرى وأحمد سلامة وندا بهجت وإخراج أسامة حسام الدين.



فيلمة الخطة العايمه