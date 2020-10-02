صورة| آشر يعلن وصول مولودته الثالثة من حبيبته الجديدة

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رنا صلاح الدين - أعلن نجم الهيب هوب العالمي آشر، استقباله لمولودته الجديدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".
ونشر آشر صورة لمولودته وهو يمسك يديها، معلقا عليها: "نحن نشعر بالحب والامتنان لوصول ابنتنا الجميلة Sovereign"، ليست هي جميلة".
وتأتي علاقة آشر وصديقته الجديدة بعدما انفصل عن زوجته جريس ميجال، والتى قدمت إلى المحكمة فى جورجيا طلب للطلاق من نجم الهيب هوب الشهير.
وتعد هذه المولودة الجديدة، هي ثالث أبناء آشر، حيث لديه طفلين من زوجته السابقة جريس ميجال.
آشر
وتزوج آشر فى سبتمبر عام 2015 بجريس ميجال بعد قصة حب قوية، وكانت علاقتهما محط تركيز وسائل الإعلام الفنية من اليوم الأول لإعلان زواجهما.
وطرح آشر في الفترة الأخيرة، أغنية جديدة بعنوان "I Cry" وهي الأغنية التي يحث فيها الرجال على إظهار عواطفهم، خاصة بعد وفاة جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية.
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