زينة تحتفل بعيد ميلاد نجليها التوأم.. نشرت صورة من ظهرهما

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة زينة، بعيد ميلاد طفليها التوأم عز الدين وزين، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بنشر صورة تجمعهما لم يظهر خلالها وجهيهما.

وعلقت زينة "أنا اتولدت من ٧ سنين لحظة ما اتولد زين وعز، ولسه المشوار طويل يا رب احميهم واحفظهم.. يارب طول في عمري وقدرني أسعدهم وأربيهم أحسن تربية، وأطلعهم رجالة ينفعوا نفسهم وبلدهم، أحمدك وأشكرك يا رب لا أملك غير الشكر لله وحده".

زينة

وتابعت "عيد ميلاد سعيد لحبايبي، والعمل كله يا رب والصحة والستر والسعادة والنجاح والفلاح لأولادي وكل الأطفال، ربنا يحفظهم.. على أد الصبر يأتي الجبر".

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة زينة مشاركتها في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني، وخوضها للسباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "جمع سالم".