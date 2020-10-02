فيلم "تينت" يتخطى "Dolittle" في قائمة الأعلى إيرادات في 2020

رنا صلاح الدين - استطاع فيلم الإثارة والخيال العلمى "تينت"، أن يحتل المركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في عام 2020.

وجاء ذلك بعدما تخطت إيراداته الـ 280 مليون دولار فى سباق شباك التذاكر حول العالم.

ويتفوق بذلك "تينت" علي فيلم "Dolittle" الذي كان يحتل المركز الرابع الأسبوع الماضي، ليتحل المركز الخامس بالقائمة حاليا بعدما ارتفعت إيرادات فيلم نولان.

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فيلم تينت من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، حيث يشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولي فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

الجدير بالذكر، أن فيلم "تينت"، مشكلة فنية جديدة في الصوت، بعد ان أوضح عدد كبير من المشاهدين، وجود أزمة في انخفاض صوت الممثلين أثناء المشاهد الحوارية، وعدم تناسقها مع الموسيقى المصاحبة للمشهد.