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رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة الشابة هنا الزاهد، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عن صور منها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعبر خاصية القصص القصيرة، بنفس الموقع.
هنا الزاهد
ظهرت هنا في الصور بإطلالة فنانة الإغراء النجمة العالمية مارلين مونرو، مرتدية شعر مستعار أشقر، وفستانًا أحمر، ووضعت مكياجًا صارخًا، جعلها قريبة الشبه بمارلين مونرو.
هنا الزاهد يُعرض لها حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم "الغسالة"، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، محمد سلام، وشاركت الفنانة شيرين كضيف شرف.
هنا الزاهد
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| هنا الزاهد تقلد مارلين مونرو في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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