مايا دياب لريما الرحباني: الانحدار في الكلام يُشبه قائلَه

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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ردت النجمة مايا دياب على الانتقادات اللاذعة التي تلقتها من ريما الرحباني على خلفية باقة أغاني فيروز التي قدمتها مع مجموعة من الأطفال إهداءا لأرواح الشهداء الذين سقطوا في انفجار الرابع من آب.

وقالت دياب في حديث للإعلامي زافين قيومجيان عبر أثير إذاعة "صوت كل لبنان"، إنّ الرحباني لم تتناولها شخصيا لكن يبدو أنها "تناولت شي تاني". واعتبرت أن السوقيّة في التعبير والانحدار في الكلام يُشبه قائلَه، مضيفةً أنها تجيد الردّ على ما كتبته الرحباني بالأسلوب والمستوى نفسه، لكنها لن تفعل لئلاّ تنزل الى مستوى لا يليق بها، وجوابها لن يكون بالكلام فالردّ سيكون كبيراً "فلننتظر ونرَ".

كذلك، قالت دياب إنّ "الرذاذ السام" الذي أطلقته ريما الرحباني طال أشخاصا عدّة و"كل حدا بيدافع عن حالو بطريقتو"، معتبرةً أنّ طريقتها في الردّ مختلفة لكن طرق الآخرين "بتوجّع".

وختمت معتبرةً أن أغنيات السيدة فيروز والاخوين رحباني من حقّنا كلّنا، واحترامنا لهذه الاعمال يدفعنا لتقديمها دائما بما يليق بالاخوين رحباني وفيروز، مشيرةً الى أنّ حبّها واحترامها للسيدة فيروز ولأغنياتها لن يتغيّرا، مهما حصل ممّن هم حول فيروز، كما أنّ أداءها لهذه الأغنيات التي جعلت لبنان أجمل لن يتوقّف.