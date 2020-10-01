شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف دولار.. سعر حقيبة ابنة كايلي جينر ذات العامين في أول يوم مدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر، عن صور توثق أول يوم مدرسة لابنتها ستورمي ويبستر ذات العامين وظهرت الطفلة مرتدية ثوبا أسود وحذاء رياضي وحقيبة ظهر هيرمس توريون كليمنس ثمنها 12 ألف دولار، وهذا ليس بغريب على أنماط حياة الأثرياء والمشاهير فوالدتها نجمة الواقع كايلي جينر التي يقال إنها ثروتها تبلغ قيمتها 900 مليون دولار.





وظهرت ابنة كايلي الوحيدة وهي تقفز بين سيارتين، إلا أنها لم ترتد الكمامة في الفيديو الذي ظهرت فيه.

ودوماً ما تظهر نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر بدون الكمامة حتى إنها قوبلت بانتقاد كبير من قبل كثيرين فى ذروة تفشى فيروس كورونا حينما كانت تظهر فى مناسبات عديدة بدونها، إلا أنها مؤخراً ارتدتها أثناء ذهابها إلى تناول الغداء فى مطعم مكسيكى، حيث رصدتها عدسات المصورين ونشر موقع ديلى ميل تقرير عنها بعد خروجها من المطعم الموجود فى مدينة كالاباساس.