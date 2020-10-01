شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين يروج للجزء الثانى من مسلسله "عروس بيروت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان التونسى ظافر العابدين عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة دعائية للموسم الثانى من مسلسل "عروس بيروت"، أوضح من خلاله موعد عرضه، ليكون بداية من 11 أكتوبر الجارى، و ذلك بعد النجاح الذى حققه الموسم الأول من العمل حيث كان يناقش قضية تهم جميع المجتمعات وهي الزواج وتداخل الأهل في حياة الأبناء.

يذكر أن مسلسل "عروس بيروت"، يضم مجموعة مميزة من الفنانين ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وجو طراد ومحمد الأحمد وعلاء الزعبى وضحى الدبس ومى صايغ و فادى إبراهيم وفائق عرقسوسى ومن تأليف نادين جابر وبلال شحات وإخراج إيمرة كاباكوساك.

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كما أن ظافر العابدين يشارك الفنان أحمد السقا ومنى ذكى ويسرا اللوزى وأحمد فؤاد سليم فى فيلم العنكبوت وهذا بعد تجربته الأولي في السينما مع الفنانة ياسمين عبد العزيز فى فيلم أبو شنب، ويجسد ظافر في العنكبوت دور شقيق السقا وهو رجل أعمال كبير وتتعرض أعماله للخطر ما يجعله يلجأ لطرق غير مشروعة لإنقاذها وهذا ما يخلق الصراع بينه وبين شقيقه.