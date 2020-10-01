شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تخطف الأنظار بـ"الأبيض" في أحدث جلسة تصويرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الديفا سميرة سعيد الأنظار في أحدث جلسة تصويرية، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة من موضة "الأوف شولدر" ذو اللون الأبيض.



الديفا سميرة سعيد

وفي وقت سابق، أحيت الفنانة سميرة سعيد حفلا غنائيا أون لاين عبر تطبيق "تيك توك"، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حساباتها الرسمية على منصات السوشيال ميديا خاصة "تويتر"، صورا من خلال حفلها الغنائي، إذ ظهرت بإطلالة شبابية لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها ومعجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي.



سميرة سعيد

وتألقت الديفا سميرة سعيد، أثناء إحيائها لأولى حفلاتها التي تبث على طريقة "أون لاين" من خلال تطبيق تيك توك، حيث بدأت الحفل بأغنية "هوا هوا"، وظهرت خلال الحفل بإطلالة كاجوال بسيطة وأنيقة وظهرت عليها معالم السعادة بوقوفها على المسرح من جديد رغم عدم وجود جمهور.



الفنانة سميرة سعيد

وقالت الديفا سميرة سعيد، في البداية أحب أعبر عن شعورى بالسعادة بأنى رجعت أغنى من تانى، لأن بقالنا كتير قاعدين في بيوتنا بسبب جائحة كورونا، وأنا سعيدة إن أخيرًا وقفت على المسرح صحيح مفيش جمهور لكن حب الناس بيوصل برده حتى لو من خلال الكاميرات وأنا سعيدة جدًا وبشكر تيك توك على الفرصة دى.

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وقدمت الديفا سميرة سعيد مجموعة كبيرة من أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائى على مدار ساعة متواصلة بجانب أغنيات البومها الأخير "أيام حياتى" منها، قد الكلمة، هو طيب معاكى، ايوة أتغيرت، بشتقالك ساعات، سوبر مان، واحشنى بصحيح، محصلش حاجة، على البال، بالسلامة، يوم ورا يوم.

واختتمت حفلها بمفاجأة لجمهورها وهى غنائها لأغنية جديدة تحمل اسم "قط وفار"، والتي غنتها للمرة الأولى قبل طرحها، وهى من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع النابلسي.

يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.