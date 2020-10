شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء أغنيات ألبوم فريق "BLACKPINK" بعنوان The Album والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عضوات الفريق الغنائى الشهير BLACKPINK عن قائمة أغنيات الألبوم الجديد الذى من المقرر أن يتم طرحه أكتوبر المقبل.

يضم ألبوم الفريق الغنائى " BLACKPINK " و الذى يحمل اسم " The Album " 8 أغنيات منهم أغنيتين طرحهم الفريق فيما قبل وهما "How You Like That" و "Ice Cream" التي تعاون من خلالها الفريق مع النجمة العالمية سيلينا جوميز، و من المقرر أن يتم إطلاقه فى 2 أكتوبر المقبل، وسط ترقب عدد هائل من محبى و عشاقى الفريق حول العالم.



عضوات فريق BLACKPINK

أسماء أغنيات الألبوم الجديد :

1- How You Like

2- Ice Cream

3- Pretty Savage

4- Bet You Wanna

5- Lovesick Girls

6- Crazy Over You

7- Love To Hate Me

8- You Never Know

يذكر أن كليب أغنية "Ice Cream" الذى قدمة الفريق مع سيلينا جوميز حقق نجاح مذهل بمجرد إطلاقه، حيث أعتبر الكثيرين أن سيلينا جوميز بمثابة تميمة حظ بالنسبة للفريق الكورى " BLACKPINK حيث دفعتهم جوميز البالغة من العمر 28 عاما أن يكونوا ضمن ترتيب متقدم بقائمة " Billboard Hot 100 "، وذلك حسب موقعى "بيلبورد " و"بينك فيلا"، ما يجعل هذه الأغنية الأكثر شهرة فى حياة فريق BLACKPINK المهنية.