شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق المطربة أصالة يعلن عدم إصابته بفيروس كورونا بعد إجرائه فحصًا أخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أنس نصرى، شقيق المطربة السورية أصالة، عدم إصابته بفيروس كورونا بعد إجراءه فحص أخر للتأكد من صحة الاختبار الأول، حيث أعلن من قبل إصابته بالوباء.

ونشر أنس نصرى، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة من نتيجة تحليل فيروس كورونا، وعلق قائلاً:"عفواً كورونا لست أنا، الحمد لله أنى أجريت فحص أخر للتأكد من صحة الاختبار و كانت المفاجأة أن جسمي خال من ذلك الوباء".

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انس نصرى عبر انستجرام

وأضاف: "يمكن رب العالمين حب يجبر خاطري و يعيشني كم من الحب و الاهتمام و الرعاية كانت تحتاجها روحي، عشت اربع ايام مليئة بالطبطبه، شكراً رب العالمين".



شقيق المطربة أصالة أنس نصرى

يشار أن أنس نصري شقيق الفنانة أصالة أعلن إصابته بفيروس كورونا من قبل، حيث نشر صورة من نتيجة تحليله، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا: وللأسف تم تأكيد إصابتي، سألتزم العزل المنزلي حتى اتغلب عليه باذن الله، اراكم قريباً بصحة وعافية.



نتيجة تحليل كورونا

وانهالت عليه التعليقات التى تتمنى له الشفاء العاجل ومنها من يشير إلي أن أنس لوقت قريب كان مع شقيقته أصالة والعائلة ونشر صور لهما يوم 17 سبتمر يهنئها على ألبومها الجديد ويوجه لها رسائل فهل بعد إصابته بكورونا أصبحت العائلة بالكامل مهددة بالفيروس.