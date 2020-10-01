شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تحاول كيلى كلاركسون التخلص من الضغوط التى تتعرض لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كيلى كلاركسون تحاول قضاء وقت ممتع بعيد عن الضغوط التى تعرضت لها خلال الساعات الماضية و التى يعتبرها البعض " دراما عائلية "، فقد التقطت عدسات مصورى " البابارتزي" عدة صور لكيلى كلاركسون البالغة من العمر ( 38 عام ) وهى تقضى بعض الوقت على الشاطئ مع عدد من اصدقائها المقربين فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد ظهرت كيلى كلاركسون وهى ترتدى " romper " باللون الأسود ذو تصميم بسيط ونظارة شمس ذات تصميم كلاسيكى.

وأشار موقع " ديلى ميل أن الصور التى التقطت لكيلى كلاركسون على الشاطئ كانت قبل ساعات من الأعلان عن رفع الدعوى القضائية ضدها والتى اثارت ضجة كبيرة فور الأعلان عن تفاصيلها.

يذكر أنه تم رفع دعوى قضائية ضد النجمة العالمية كيلى كلاركسون من قبل شركة إدارة أعمالها والتى التزمت بالتعامل معها منذ فترة طويلة " Starstruck Management Group " وجاء السبب الحقيقى لرفع هذه الدعوة هى العمولات غير المدفوعة.

وقد أكد موقع " فارايتى " أن الدعوى تؤكد حدوث خرق للعقد الشفوى، وتطلب تعويضا ومحاسبة واضحة، و تدعى أن كلاركسون فشلت فى دفع الملايين من العمولات لعملها فى برنامجى " The Voice " و " The Kelly Clarkson Show ".

وفقا للشكوى أن كيلى كلاركسون قد دفعت للشركة 1.9 مليون دولار فى وقت سابق من هذا العام لكنها لا تزال مدينة بمبلغ 1.4 مليون دولار آخر، و تنص الدعوى أيضا على أن كلاركسون ستدين للمجموعة بما لا يقل عن 5.4 مليون دولار بحلول نهاية العام.

وحسب موقع " ان ام أى " أشار المدعى إلى أن الشروط بين كلاركسون و Starstruck Management Group تم التفاوض عليها شفهيا، وأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مكتوب رسميا عندما تم إبرام الصفقة فى عام 2007، ومن غير الواضح ما إذا كانت كيلى كلاركسون لا يزال تعمل مع الشركة.

وقد رفعت Starstruck Management Group الدعوى أمس (29 سبتمبر) فى محكمة لوس أنجلوس العليا، و يرأس المجموعة نارفل بلاكستوك، والد براندون بلاكستوك، زوج كلاركسون السابق و اللذان تقدما بطلب الطلاق فى وقت سابق من هذا العام.

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كيلي كلاركسون علي الشاطئ (2)



كيلي كلاركسون علي الشاطئ (3)



كيلي كلاركسون علي الشاطئ (4)



كيلي كلاركسون علي الشاطئ (6)



كيلي كلاركسون علي الشاطئ (7)



كيلي كلاركسون علي الشاطئ (8)