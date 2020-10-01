"الأهلي هو المجد".. النجوم يعلقون على تعيين "موسيماني" مدربا للقلعة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تفاعل عدد من الفنانين مع قرار تعيين النادي الأهلي للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، خلفا للسويسري رينيه فايلر.

وقالت الفنانة ندى بسيوني تعقيبًا على تعيين "موسيماني"، عبر حسابها بموقع "تويتر": "متفائلة بموسيماني وشايفة انه اختيار موفق من إدارة النادي الأهلي لخبرته بالملاعب الأفريقية".

وأضافت: "موسيماني من كلامه وأفعاله شايف أن الأهلي هو المجد والتاريخ بالنسبة له عايز يخلد اسمه كمدرب في تاريخ القارة وده شئ إيجابي جدا".

ومن جانبه، قال الفنان نبيل الحلفاوي كتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "بالنسبة للمنتخب أنا من المنحازين للمدرب المصري. لأنه يتسلم الجاهزين ويوظفهم ويبث فيهم الروح. أما بالنسبة للأندية فهي مصنع اللاعبين.. وقت طويل للتدريب والتطوير".

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وأضاف: "وهنا أفضل الأوروبيين لصلتهم المباشرة بأحدث الأساليب العلمية المستخدمة في المصنع. فهل جنوب أفريقيا أكثر مواكبة منا للتطورات الأوروبية؟ ربما، أما الجوانب الإيجابية في هذا الاختيار فهي أنه أولا صاحب سيرة ذاتية قوية.. ثانيا على دراية بدروب أفريقيا ولن يحتاج وقتا للتأقلم".

وتابع "الحلفاوي": "ثالثا وهو الأهم متابع جيد للأهلي والكرة المصرية، مدرك لقيمة الأهلي ويكاد يكون منبهرا بجماهيريته، وعلى المستوى الشخصي هو يجيد التعامل مع الإعلام، نجاحاته لم تنل من تواضعه، متفائل به وأثق أنه سرعان ما سيكتسب محبة اللاعبين والجمهور، وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة للمستطيل الأخضر".

كما رحب الفنان أحمد السعدني بوجود موسيماني ضمن النادي الأهلي، ونشر صورة للأخير وعلق عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلًا: "مرحب".

وأعلن النادي الأهلي اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي إنهاء مهمة السويسري رينيه فايلر مع الفريق الأحمر، إذ تم الاتفاق مع بيتسو موسيماني لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، مؤكدًا إنه وقّع على عقد يربطه ببطل الدوري المصري لمدة موسمين مقبلين.

ورحل موسيماني عن فريقه السابق صنداونز أمس الأربعاء بعدما قاد "البرازيليين" منذ عام 2012، ليقود الفريق الأصفر للحصول على لقب الدوري في خمس مناسبات.