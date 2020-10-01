فيديو| تامر حسني يغني على دقة "طبلة" فتاة في حفل زفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تداول عدد من محبي الفنان تامر حسني، مجموعة فيديوهات له من حفل زفاف أحياه أمس الأربعاء، ظهر خلالها وهو يغني عدد من أغانيه رفقة فتاة تدق على "طبلة".
وقدم "حسني"، خلال حفل الزفاف عدد من أغانيه، بينها: "يا بنت الإيه، وعيش بشوقك".
من ناحية أخرى، انتهى تامر حسني من تسجيل ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، والذي من المتوقع طرحه في منتصف شهر نوفمبر المقبل.
كما انتهى حسني من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، وهو حاليًا في مرحلة المونتاج والمقرر عرضه قريبًا.
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