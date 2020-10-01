بالصور| أبطال "زنزانة 7" يحتفلون بنجاح الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص المنتج أحمد أيوب، على الاحتفال بنجاح فيلم "زنزانة 7"، وسط أبطال العمل المعروض في دور العرض السينمائي.

وشهدت الاحتفالية التي أقيمت في مكتبة بمنطقة جاردن سيتي، حضور: أحمد زاهر، منة فضالي التي تواجدت بصحبة والدتها، مدحت تيخة ومنتج العمل أيمن يوسف والمخرج إبرام نشأت.

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شارك في الاحتفالية: المطربة مي فاروق، خبيرة الطهي داليا مطر، الفنانة لقاء سويدان، المطرب مصطفى محفوظ، الملحن محمود خيامي والراقصة أوكسانا والراقصة الأرجنتينية سميرة والمطرب أحمد جمال ونجمة "آراب أيدول" صابرين النجيلي.

فيلم "زنزانة 7" تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، وهو من بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد التهامي، ومن إخراج إبرام نشأت.

جدير بالذكر أن فيلم "زنزانة 7" نجح منذ طرحه بدور العرض السينمائي، في التفوق بالإيراد اليومي على فيلم "توأم روحي" الذي كان قد تصدر إيرادات الشباك طوال فترة عرضه، وقبل طرح الأول. وكان فيلم "زنزانة 7" حقق الأسبوع المنقضي في دور العرض مليونًا و753 ألفًا و181 جنيهًا، فيما حقق "توأم روحي" بنفس الأسبوع إيراد قُدر بـ888 ألفًا و206 جنيهات.

ووصل إجمالي إيرادات "زنزانة 7" حتى أمس الأربعاء 30 سبتمبر 3 ملايين و880 ألفا و206 جنيهات، في ظل استقبال نصف الطاقة الاستيعابية الخاصة بكل قاعة عرض، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.