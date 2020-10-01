بعد تعافية من الكورونا.. منتج فيلم "الفارس والأميرة" يكشف تفاصيل حالته الصحية‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يخضع المنتج السعودي عباس بن العباس "منتج فيلم الرسوم الفارس والأميرة" لفترة نقاهة بالحجر المنزلي، للتعافي من أصابته بالكورونا.

العباس في تصريح خاص لـمصراوي"، قال :"أصبت بالكورونا في سبتمبر الماضي، وبالبداية خضعت للحجر المنزلي، ثم تم نقلي إلى أحد المستشفيات، وقضيت بها 4 أيام".

وأضاف:"بحمد الله تعافيت، وأقضي حاليا بالمنزل فترة النقاهة لمدة أسبوعين".

فيلم "الفارس والأميرة" تأليف وإخراج بشير الديك وإبراهيم موسى، إنتاج شركة "السحر" للمنتج العباس بن العباس، بطولة مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، ماجد الكدواني، عبد الرحمن أبو زهرة، لقاء الخميسي، أمينة رزق، محمد الدفراوي، إحسان القلعاوي، غسان مطر، رسوم وشخصيات الفنان مصطفى حسين، موسيقى هيثم الخميسي.