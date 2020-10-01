تراند اليوم : شاهد.. منى زكي تظهر مكبلة.. وأحمد حلمي يتوعد الفاعل

أعرب الممثل المصري أحمد حلمي عن دعمه لزوجته الممثلة المصرية منى زكي، وذلك بعد نشرها لبوستر فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "الصندوق الأسود".



وظهرت زكي على بوستر العمل مضرجة بالدماء ومكبلة، وكأنها مخطوفة، ليعيد حلمي نشر البوستر على صفحته الخاصة ويعلّق بطريقته الكوميدية المعهودة متوعّداً الفاعل بالقول:"بالنجاح والتوفيق وانا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده".



ويشار الى أن فيلم "الصندوق الأسود" من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن بطولة الممثلين المصريين منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر وغيرهم من النجوم.