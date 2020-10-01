تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تتحول إلى مارلين مونرو

خطفت الفنانة المصرية هنا الزاهد الأنظار إليها في أحدث إطلالاتها والتي جاءت مقتبسة من النجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو، لتثير إعجاب جمهورها عبر السوشال ميديا الذين طالبوها بتجسيد شخصيتها في في عمل درامي.

وظهرت الزاهد عبر صفحتها على "إنستغرام" وهي ترتدي فستانا أحمر من الحرير بأكمام مكشوفة، كما ارتدت باروكة ذات شعر قصير باللون الأصفر، ووضعت "حسنة" بجانب فمها والتي اشتهرت بها الراحلة مارلين مونرو.

وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور وانهالت التعليقات عليها فقال بعضهم: "مارلين مونرو العرب.. بتجنني ياهنا الإطلالة عليكي قمة الرقي.. تشبهي مارلين مونرو كثير.. ياريتك تجسديها كثير بتشبيهها.. جميلة جداا ماشاء الله.. الشعر القصير رائع عليكي".

أما مارلين مونرو فقد وُلدت في الأول من يونيو 1926 في لوس أنجيلوس، وماتت بها في 5 أغسطس 1962، وهي ممثلة ومغنية أمريكية. كانت ستتجه في الأصل إلى مهنة عرض الأزياء، إلى أن وجدها هاورد هيوز وأقنعها بأن توقع عقدها الأول مع شركة أفلام فوكس للقرن العشرين في أغسطس 1946.

واستطاعت في بداية الخمسينيات أن تصبح نجمة هوليودية، وشملت نجاحاتها الكبرى أفلام «الرجال يفضلون الشقراوات»، «سنة الحكة السابعة»، وأيضاً «البعض يفضلونها ساخنة»، والذي رشحها لجائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثلة كوميدية في عام 1960.

ورغم تلك الشهرة المهولة، فقد فشلت مونرو في حياتها الشخصية، ولم تحقق لها مهنتها الرضا النفسي. وقد أثارت وفاتها العديد من الاحتمالات والظنون (انتحار، جرعة زائدة من المهدئات، أو اغتيال سياسي)، ما ساهم في تقوية مركزها كرمز ثقافي.