بعد طرحها بساعات.. ولا هاترجى ولا هتحايل لحلمي عبد الباقي تحقق نجاحا كبيرا

حققت اغنية الفنان حلمي عبد الباقي "ولا هاترجى ولا هتحايل" نجاحاً كبيرا بعد طرحها بساعات على مواقع السوشيال ميديا وقناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر الكبير مصظفى مرسي، الحان المطرب تامر عاشور.

وكان "عبد الباقي" قد طرح مؤخراً عدد من الأغنيات "السنجل" ومنها "إتخدعت" و"أنا مش حزين" و"أعذروني" حققوا نجاحا ملحوظا على حد قوله كما طرح حلمي مؤخراً اغنية بعنوان "شعب مصر" إهداء إلى

شعب مصر، من كلمات وألحان سامي شاكر، مشيرا انه لايزال لديه الكثير لتقديمه وطرحه خلال الفترة المقبلة.

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وأكد انه يجب على كل المطربين خاصة ابناء جيله العمل على انفسهم بشكل جاد وتقديم اعمال تتناسب مع التطور الحادث وذلك من اجل صناعة فن جيد يرضي كل الاذواق ويكون مواجها لموجة التردي الملحظة حاليا في جانب من صناعة

الموسيقى والغناء. حلمي يستعد قريبا لطرح اغنية جديدة بعنوان "حبيتك" كلمات على فتحي والحان عماد تاج.

كان "حلمي عبد الباقي" واحدًا من نجوم الغناء نهاية القرن الماضي وحصل على لقب مطرب الجامعة الأول 3 مرات، ثم بدأ مسيرته الاحترافية بألبومه الاول "الغربة" بعدها اصدر العديد من الألبومات ومنها "عيني عليكي"، و"عجبتيني"، و"إوعديني"، و"سلم عليها"،و" حاضر" و"هات إيدك"، من أشهر أغنياته "ذكريات" و"نورت أيامي".

كما خاض عدة تجارب في التمثيل، وقدم أعمال سينمائية وتليفزيونية ومسرحية، مثل فيلم "زمن الجدعان" ومسرحية "جنون البشر" إلى جانب المشاركة مع نيللي في فوازير "الدنيا لعبة".