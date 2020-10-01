صورة.. سمية الخشاب تشارك في تحدي الطفولة

شاركت الفنانة سمية الخشاب في تحدي الطفولة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك".

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نشرت"سمية" صورتين لها، إحداهما وهى كبيرة والأخرى في مرحلةالطفولة، وعلقت عليهم قائلة:

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"أنا شايفة إني كنت جميلة وأنا صغيرة، والحمد لله دلوقتي برضه مازلت جميلة، الحقيقة إن كل مرحلة في عمرنا ليها جمالها الخاص، بحبكم"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كليب بعنوان"عربية أنا"، من إخراج رندلي قديح، والأغنية من كلمات هشام صادق وحسن محمد، ألحان سميه الخشاب، توزيع محمود الشاعري، والذي حقق أكثر من مليوم مشاهدة عقب طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"