صورة.. سمية الخشاب تشارك في تحدي الطفولة

شاركت الفنانة سمية الخشاب في تحدي الطفولة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك".
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نشرت"سمية" صورتين لها، إحداهما وهى كبيرة والأخرى في مرحلةالطفولة، وعلقت عليهم قائلة:
يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كليب بعنوان"عربية أنا"، من إخراج رندلي قديح، والأغنية من كلمات هشام صادق وحسن محمد، ألحان سميه الخشاب، توزيع محمود الشاعري، والذي حقق أكثر من مليوم مشاهدة عقب طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"
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