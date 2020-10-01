محمد عبدالرحمن يروج لفيلمه الجديد"الخطة العامية"

روج الفنان محمد عبدالرحمن لفيلمه الجديد"الخطة العامية"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
أعلن"عبدالرحمن" عن موعد طرح الفيلم، حيث نشر صورة الأفيش الرسمي له وعلق عليه قائلًا:" استنونا ٦أكتوبر في كل السينمات في مصر والوطن العربي،ويارب يعجبكوا الفيلم، ونكون قدرنا نعمل حاجة نفرحكوا بيها، يا أحلى جمهور في الدنيا"، وقد تفاعل معه الكثر من متابعيه عبر التعليقات، وتمنوا له نجاح الفيلم.
الفيلم من بطولة غادة عادل، عمرو عبدالجليل، علي ربيع، تأليف كريم سامي، إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت تدور الأحداث حول أحد الأشخاص يتطلع إلى سرقة أحد البنك لوجود أوراق مهمة في الخزانة، فيتفق مع (عمرو عبدالجليل وغادة عادل) لتولي المهمة، واللذان يختاران اللصان الساذجان (حمزون وعبدالله) لتنفيذ تلك المهمة، ويبدآن في تدريبهما.
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