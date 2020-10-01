"فيديو.. نداء شرارة تغني"بس تقبرني

شاركت الفنانة نداء شرارة مقطع فيديو جديد لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"نداء" فيديو لها وظهرت من خلاله وهي تغني أغنية"بس تقبرني"، وعلقت عليه قائلة:"بس تقبرني"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن نداء قد طرحت أخيرًا

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أغينة "شروط"، خلال شهر يونيو الماضي، وقد حققت أكثر من 775 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، الأغنية من كلمات: إيهاب غيث ومحمود أنور، توزيع: جان ماري رياشي.