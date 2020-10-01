شاركت الفنانة نداء شرارة مقطع فيديو جديد لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"نداء" فيديو لها وظهرت من خلاله وهي تغني أغنية"بس تقبرني"، وعلقت عليه قائلة:"بس تقبرني"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أن نداء قد طرحت أخيرًا
كانت هذه تفاصيل خبر "فيديو.. نداء شرارة تغني"بس تقبرني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.