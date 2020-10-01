حمادة هلال يستعد لإحياء حفل أول مسابقة لملكات جمال الأطفال فى مصر

يستعد النجم حمادة هلال لإقامة الحفل الاول من نوعه لملوك وملكات جمال الأطفال، والذى سيقام على خشبة مسرح الزمالك.

يقام مساء غدِ الجمعة، في فندق إحدى الفنادق الشهيرة على "مسرح الزمالك"، وبمشاركة وزارة الثقافة والمجلس القومي لثقافة الطفل أول مسابقة متخصصة في مصر لملوك وملكات جمال الأطفال والتي ستقام تحت اسم "مهرجان بيندولين"، ويحييها النجم حمادة هلال والذي يعتبر أول مطرب يغني للأطفال بعد الراحل محمد فوزي.

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يستضيف الحفل الذي سيبدأ من الخامسة مساء نخبة من

المتخصصين في المجال الطبي للأطفال ومشاهير التواصل الاجتماعي والفنانين ونجوم المجتمع، وتتضمن الفقرات الافتتاحية كلمة يلقيها الدكتور عزت سامي، رئيس المهرجان، والدكتور شريف مليك، المدير التنفيذي للمهرجان، وفقرات مميزة يقدمها السيرك المصري وعروض مسلية للأطفال، ومنها عرض الألعاب النارية.

المعروف أن الحفل كان من المفترض إقامته في مارس الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا، ما جعل إدارة المهرجان تؤجل

التصفيات النهائية وحفل الختام وتوزيع الجوائز للظروف التي مر به العالم، على الرغم من أنها بدأت المسابقة في الخامس من ديسمبر العام الماضي، وكان من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان لمدة لا تزيد على المائة يوم، وعلى مدار عام كامل أقيمت المسابقة لاختيار الأطفال من بين الآلاف الذين تقدموا للمشاركة، واستمرت فترة التصفيات لأكثر من 300 يوم.

وللظروف الاستثنائية سيتم غدًا اختيار 8 فائزين بدلا من ملك وملكة فقط، حيث أصبح التصويت على ثلاث ملكات وثلاث ملوك، كما اختارت إدارة المهرجان بشكل عشوائي وصيف ووصيفة على الهواء عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منذ أيام قليلة.

