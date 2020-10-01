الأربعاء..أولى حلقات The Voice Senior

تنطلق النسخة الجديدة من إصدارات برامج المواهب الغنائية The Voice Senior، وذلك يوم الأربعاء المقبل على شبكة قنوات MBC. تم الإعلان عن انطلاق البرنامج في مطلع العام الجاري بعد نجاح إصداري "The Voice ، The Voice Kids"، لكن تعرض للتأجيل قبل تصوير حلقاته بسبب انتشار وباء "The Voice ، The Voice Kids"، لكن تعرض للتأجيل قبل تصوير حلقاته بسبب انتشار وباء كورونا ، الذي أوقف جميع الأنشطة الفنية في عدد من بلدان العالم. ضم مجموعة من أبرز نجوم الوطن العربي في لجنة التحكيم وهم "نجوى كرم، سميرة سعيد، ملحم زين، هاني شاكر"، وهي النسخة الأولى من نوعها التي يقدمها البرنامجة، لتكون متخصصة في المواهب من الـ 60 عامًا فما فوق.

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