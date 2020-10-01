الليلة.. حفل مي فاروق على المسرح الكبير بالأوبرا

تحيي الفنانة مي فاروق، حفلها الغنائي برفقة الفرقة القومية العربية للموسيقى بالأوبرا المصرية، وذلك في إطار عودة أنشطتها الفنية والثقافية والغنائية.
يقام الحفل الليلة، في تمام الساعة الـ8 مساءً، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًاعلى شراء التذاكر، فور طرحها للبيع.
أعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة
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