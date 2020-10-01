فن ومشاهير

الليلة.. حفل مي فاروق على المسرح الكبير بالأوبرا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تحيي الفنانة مي فاروق، حفلها الغنائي برفقة الفرقة القومية العربية للموسيقى بالأوبرا المصرية، وذلك في إطار عودة أنشطتها الفنية والثقافية والغنائية.

 

 يقام الحفل الليلة، في تمام الساعة الـ8 مساءً، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا

على شراء التذاكر، فور طرحها للبيع.

 

 أعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة

Advertisements
للمسارح والعروض،إذ إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. حفل مي فاروق على المسرح الكبير بالأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا