الليلة.. حفل مي فاروق على المسرح الكبير بالأوبرا

تحيي الفنانة مي فاروق، حفلها الغنائي برفقة الفرقة القومية العربية للموسيقى بالأوبرا المصرية، وذلك في إطار عودة أنشطتها الفنية والثقافية والغنائية.

يقام الحفل الليلة، في تمام الساعة الـ8 مساءً، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا

على شراء التذاكر، فور طرحها للبيع.

أعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة

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للمسارح والعروض،إذ إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.