اليوم .. افراح القبة يعود من جديد على المسرح العائم

تستعد فرقة مسرح الشباب للبيت الفني للمسرح، لعرض مسرحية "أفراح القبة"، وذلك على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة بالمنيل.

وقال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفنى للمسرح، أن العرض المسرحى "أفراح القبة" يعود من اليوم فى موسم جديد أيام الخميس، الجمعة، السبت من

كل اسبوع طوال شهر أكتوبر الحالي علي المسرح العائم بالمنيل فى تمام السابعة مساء .

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المسرحية مأخوذة من رواية "أفراح القبة" للكاتب نجيب محفوظ، من بطولة عبد المنعم رياض، محمد تامر، سمر علام،

فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، موسيقي وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.