صورة.. هاني رمزي في أحدث ظهور له برفقة اللاعب محمد صبحي

شارك الفنان هاني رمزي متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". نشر"رمزي" صورة له برفقة كابتن الكرة المصرية محمد صبحي، وعلق عليها قائلاً:"سعدت النهاردة بلقاء كابتن محمد صبحى"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر Advertisements التعليقات. التعليقات. يذكر أن آخر أعمال هاني رمزي فيلم "قسطي بيوجعني" من تأليف وإخراج إيهاب لمعي، بطولة مايا نصري، حسن حسني، مصطفى أبو سريع، معتز الدمرداش، زينب عبدالوهاب، أحمد جمال سعيد، صلاح العربي .

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