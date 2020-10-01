معتصم النهار يشوق جمهوره لـ عمل جديد

شارك الفنان معتصم النهار متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

أعلن"النهار" عن تقديمه لبرنامج برفقة الفنانة ريم حنا؛ إذ

نشر صورة لهما وعلّق عليها قائلًا:" شو راح نقدم سوا، DNA، قريبًا"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم لمشاهدة البرنامج.

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يذكر أن آخر أعمال معتصم النهار مسلسل "أسود فاتح" من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، خالد الشيوي، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، روجينا، معتصم النهار، نبيل نور الدين، حنان سليمان، آية مصطفى.