طاهٍ تركي يقتل ابنته ويقطعها إرباً لهذا السّبب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 07:15 مساءً - منذ 48 دقيقة

حكمت المحكمة على طاهٍ في تركيا بالسجن لمدّة 24 عاماً بعدما قتل ابنته وقطّعها إرباً بسكّين اللّحم.

وفي التفاصيل التي ذكرها موقع صحيفة الـ”ديلي ميل” البريطانية، قام حسن أوسلو بخنق ابنته ديديم أوسلو (32 عاماً) حتّى الموت ثمّ خبّأ أجزاء جسدها المقّطع في الثلّاجة لأنّها عادت إلى المنزل وهي ثملة في منطقة كيسان بمحافظة أدرنة شمال غربي تركيا.

ووفق الـ”ديلي ميل”، فقد صرّح أوسلو للمحكمة أن ذلك كان خطأ ابنته، قائلاً إنّها أهانت والدتها عند وصولها إلى المنزل وتجادلت معها، ففقد أعصابه وخنقها حتّى الموت.

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وقبضت الشرطة على طاهي الكباب بعدما عثر رجلٌ، يجمع أكواز الصنوبر، على ذراع الراقصة ملفوفة في صحيفة في غابة محلية بالقرب من مسجد محلي في 9 كانون الثاني.

ووجدت التحقيقات أن والدها كان يحاول التخلص من جثتها في غابة قريبة قطعةً قطعة. وطلب أوسلو من المحكمة الإفراج عنه، قائلاً إنه معرض لخطر الإصابة بكوفيد-19 في السجن، بحجّة أن عمره والظروف الصحيّة الأساسية تعرّضه للخطر. ومع ذلك، أدانت المحكمة أوسلو بتهمة “قتل ابنته عمداً” وحكمت عليه بالسجن لمدّة 24 عاماً.

كما اعتقلت الشرطة والدة ديديم ساتي أوسلو وشقيقتها الصغرى أوزليم، وباشرت التحقيقات في الجريمة المروعة في منطقة كيسان بمقاطعة أدرنة، وقد أطلق سراح أوزليم منذ ذلك الحين.