رانيا محمود ياسين تكشف عن عادة تعلمتها من الراحل أحمد زكي.. تعرف عليها

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، لجمهورها عن عادة تعلمتها من الإمبراطور النجم الراحل أحمد زكي.

ونشرت رانيا، صور ظهرت من خلالها وهي تجمل الكلاكيت، وعلقت عليها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"عن عشقي للكلاكيت.. أحب أتصور معاه في كل أعمالي هذه العادة علمها لي النجم الراحل الإمبراطور أحمد زكي لما جه ومسك الكلاكيت في فيلم (قشر البندق) أول فيلم سينمائى لي ومن ساعتها دايمًا أتصور مع الكلاكيت رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. فنان عظيم".

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يذكر أن رانيا محمود ياسين، خاضت الدراما الرمضانية الماضية بمسلسل "فلانتينو"، الذي لعب بطولته النجم الكبير عادل إمام.

ودارت أحداثه حول "نور عبدالمجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس دولية هو وزوجته ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

مسلسل "فلانتينو"، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ورانيا محمود ياسين، وحمدي الميرغني.