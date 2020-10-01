جزء جديد لفيلم “الأسد الملك” من توقيع مخرج “مونلايت”

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت “ديزني” عن تتمّة لنسختها الثلاثية الأبعاد من فيلم “الأسد الملك” من توقيع باري جنكينز مخرج “مونلايت”، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس.

وبالرغم من آراء النقّاد الفاترة، حققت هذه النسخة الثلاثية الأبعاد من فيلم الرسوم المتحركة الشهير نجاحا عند خروجها إلى الصالات في العام 2019، حاصدة أكثر من 1,6 مليار دولار في العالم بفضل مشاركة نجوم أعاروا أصواتهم للشخصيات، من أمثال بيونسيه.

وبات هذا الفيلم المتمحور حول مغامرات الشبل سمبا الذي يحاول الثأر لمقتل والده العمل الأكثر درّا للأرباح من النسخ التي حدّثتها “ديزني”، مع ميزانية مقدّرة بنحو 250 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يلجأ القيّمون على تتمّة الفيلم إلى الوصفة التكنولوجية عينها المعتمدة في النسخة الأولى والتي تمزج بين تقنيات السينما القديمة وصور افتراضية.

ولم تكشف “ديزني” عن أي تاريخ أو تفصيل مرتبط بهذا المشروع الجديد.