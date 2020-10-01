- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة بتجــــــــــرد: نشرت شركة Eagle Films الصور الأولى للنجم معتصم النهار والنجمة دانييلا رحمة من كواليس مسلسل DNA الذي تنتجه الشركة، وهو مؤلف من ١٠ حلقات، سيعرض قريباً، من إخراج المثنى الصبح وتأليف ريم حنا.
العمل يجمع معتصم ودانييلا لأول مرة، ويقدم قصة اجتماعية غريبة جداً، وهي مستوحاة من قصة حقيقية، شغلت يوماً الرأي العام العالمي، في قالب دراميّ مشوق مليء بالإثارة والأكشن.
يضمّ العمل النجم عمار شلق، الممثلة ساشا دحدوح، الممثل وسام سعد وآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأولى لـ معتصم النهار ودانييلا رحمة من DNA! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.