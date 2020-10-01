الصور الأولى لـ معتصم النهار ودانييلا رحمة من DNA!

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت شركة Eagle Films الصور الأولى للنجم معتصم النهار والنجمة دانييلا رحمة من كواليس مسلسل DNA الذي تنتجه الشركة، وهو مؤلف من ١٠ حلقات، سيعرض قريباً، من إخراج المثنى الصبح وتأليف ريم حنا.

العمل يجمع معتصم ودانييلا لأول مرة، ويقدم قصة اجتماعية غريبة جداً، وهي مستوحاة من قصة حقيقية، شغلت يوماً الرأي العام العالمي، في قالب دراميّ مشوق مليء بالإثارة والأكشن.

يضمّ العمل النجم عمار شلق، الممثلة ساشا دحدوح، الممثل وسام سعد وآخرين.