أحمد حلمي يدعم زوجته في فيلمها الجديد ويتوعّد هؤلاء

متابعة بتجـــــــــــرد: وجه الفنان أحمد حلمي، رسالة إلى زوجته النجمة منى زكي التي تشارك في بطولة فيلم “الصندوق الأسود”، دعماً لها بعدما نشرت البوستر الرسمي للفيلم، حيث أعاد “حلمي” نشر البوستر معلقًا عليه: “بالنجاح والتوفيق وأنا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده”.

وكانت منى، قد نشرت بوستر فيلم “الصندوق الأسود” تشويقاً لجمهورها ومتابعيها على منصات السوشيال ميديا، إلى الفيلم الذي من المقرر طرحه قريباً في دور العرض السينمائي، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، ظهرت فيه وهي مقيدة والدماء تسيل منها، معلقة عليه بقولها: “12 ساعة جوّه الصندوق الأسود!.. البوستر التشويقي الرسمي فيلم “الصندوق الأسود” قريباً بجميع دور العرض”.

وتدور أحداثه حول تورط منى زكي خلال الأحداث حينما تتعرض للخطف من قبل “هجام” ويجسده الفنان محمد فراج و”سارق”، ويجسده الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسي في الفيلم.

وتعود منى زكي إلى السينما بعد غياب ثلاث سنوات، بهذا الفيلم، وكانت قد كشفت الجهة المنتجة للفيلم عن البرومو الدعائي الأول وظهرت فيه وهي مخطوفة ويشارك في البطولة شريف سلامة، وأسماء جلال، وآخرون من النجوم، تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.