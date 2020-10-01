فتاة تُحرج حمادة هلال: “غنّى في حفل زفاف والدتي”.. وهو يرد: “عجّزتوني”

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر الفنان حمادة هلال على حسابه الخاص في”إنستغرام” مقطع فيديو من إحدى حفلات الزفاف التي أحياها أخيراً، وظهر فيه وهو مندمج في تقديم الأغاني وسط المدعوّين الى الحفل، ليفاجأ بتعليق من فتاة شابة تؤكد فيه أن حمادة أحيا حفل زفاف والدتها، فما كان منه إلا أن مازحها والابتسامة على وجهه، طالباً منها الاقتراب والوقوف الى جانبه لالتقاط صورة معاً.

وقال هلال في الفيديو: “كنت في فرح مامتها صح!، عجزتوني يعني بس كنت صغير وكنت منور صح؟!، وأنتِ كنتِ منورة في الفرح أنا فاكرك”، ثم نادى على الشابة التي ضحكت خجلاً من الموقف وسارت بعيداً منه، وهو يقول: “لا كنت في فرح مامتها تعالي”، ووقفت أثناء تصوير اللقطات.

وكتب هلال تعليقاً على الفيديو الذي نشره: “العمر بيجري جامد الحمدلله عقبال ما أشوف بنتك بتقول لي كنت بتغني في فرح ماما”، لتعلّق الفنانة مي كساب على الفيديو ممازحةً بقولها ”عمو حمادة”.