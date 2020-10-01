بعد انقطاع.. مصارحة بين أمل عرفة وأصالة

متابعة بتجــــــــــــرد: أعادت الفنانة السورية أمل عرفة، عبر حسابيها في “تويتر”، نشر محادثة دارت بينها وبين مواطنتها الفنانة أصالة على حساب الأخيرة في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، إثر تهنئة عرفة لها بمناسبة إطلاق أغنيات ألبومها الجديد.

وفي هذا السياق، كتبت أمل: “موفقة صولا”، ما دفع الأخيرة إلى الرد: “أمولة يا أمولة ما بتتخيلي شو مشتاقتلك. يا روحي انت رفيقة الطفولة”. وأجابت أمل: “أصولة إنت حدا من أهلي. معك ذاكرتي وأحلامي اللي حلمناها وأنضف الأيام. تعيشي وتغني يا مبدعة ويخليلك أحبابك وأولادك وإلى لقاء قريب بإذن الله. بحبك كتير”.

وأثار هذا الحوار ضجة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، حيث أثنى عدد كبير من المتابعين على خطوة التقارب هذه.