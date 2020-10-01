ليلى علوي تنضم إلى عادل إمام

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد إعلان “الزعيم” عادل إمام دعمه للصناعات والحِرف اليدوية والمشاريع الصغيرة من خلال حملة بعنوان “حب المحلي”، انضمت الفنانة ليلى علوي الى الحملة وحضّت جمهورها على شراء المنتجات المحلية وإنتاج المصنوعات اليدوية، ولذلك كتبت عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”: “مش صحيح إن لازم الأدوار الكبيرة تقوم بيها فقط الجهات الرسمية والمؤسسات الكبيرة، دايمًا أنا وأنت وكل واحد فينا قادر يساعد بشكل ما.. قادر يحقق فرق ويمد إيده لفرد وأسرة ومجتمع صغير بيسعى بجهد وشرف وموهبة كبيرة كمان إنه يعيش حياة كريمة”.

وأضافت: “حبيت جدًا فكرة حملة حب المحلى لدعم الصناعات والحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة.. ادعموهم واشتروا إنتاجهم المصنوع يدويًا بأسعاره المعقولة وجودته العالية وادعموا أصحاب المشاريع الصغيرة لأن كل براند كبير بدأ بفكرة وحلم صغير من صاحبه”.

واختتمت بالقول: “ادعم المنتجات المحلية كجزء من تحدي #٢٤ساعة_محلى ضمن حملة حب المحلي من فيسبوك لدعم أصحابنا وأهلنا من ملاك المشاريع الصغيرة خصوصا خلال الأوقات الصعبة الي كلنا بنمر بيها… يلا انضموا للتحدى واستهلكوا منتجات محلية لمدة ٢٤ ساعة وشاركونا صوركم مع منتجاتكم المفضلة باستخدام هاشتاج حب المحلي و #٢٤ساعة_محلى ويلا ندعم المنتجات الي بنحبها ونفتخر بيها”.