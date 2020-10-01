شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله × صورة جديدة من كواليس "في يوم وليلة" مع المخرجة شيرين عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الكبير صلاح عبد الله جمهوره بصورة جديدة له من كواليس تصوير أحد مشاهده في مسلسل "في يوم وليلة" مع المخرجة شيرين عادل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا :"الناس الحلوة أختي الصغيرة المخرجة الكبيرة شيريت عادل.. الريان،الوالدة باشا،شقة فيصل وهوجان إتجمعوا#في_يوم_وليلة".



صلاح عبد الله

وتعاقدت شركة سينرجى الجهة المنتجة، بشكل رسمى مع أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى وآخرون من النجوم، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه فى 45 حلقة معتمداً على التشويق والإثارة، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى.

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صلاح عبد الله وشيرين عادل

ووضعت المخرجة شيرين عادل خطة للانتهاء من التصوير، خاصة أنها مرتبطة بمسلسل جديد مع النجم محمد إمام وتأليف محمد صلاح العزب للعرض فى شهر رمضان المقبل وترغب فى الحصول على وقت كاف للتحضير للعمل.

مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل"خط الإيد" من نوعية الـ45 حلقة، الذى عرض مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنانور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.