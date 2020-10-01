شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح السينمات بسان فرانسيسكو بسعة 100 شخص.. بعد إغلاق دام 7 شهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطى مسئولو مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية الضوء الأخضر لإعادة فتح دور السينما الداخلية في 7 أكتوبر ، بعد ما يقرب من سبعة أشهر من إغلاق دور السينما في المدينة بسبب وباء COVID-19.
تفرض المدينة ، وهي أحد الأسواق الحضرية الرئيسية التي ظلت مغلقة ، قيودًا صارمة على دور السينما، حيث يمكن إعادة فتحها بسعة 25٪ أي 100 شخص، مع عدم تناول أي طعام أو شراب خارجي.
كانت الخطوة جزءًا من إعلانات متعددة يوم الثلاثاء من قبل المدينة في أعقاب خفض ولاية كاليفورنيا مستوى إعادة فتحها من "الأحمر" إلى "البرتقالي"، وذلك بعد انخفاض معدلات الإصابة بفيروس COVID-19 ومعدلات الحالات هناك.
واعتبارًا من اليوم الأربعاء ، سيسمح لسان فرانسيسكو بتناول الطعام في الأماكن المغلقة وأماكن العبادة بسعة 25٪ تصل إلى 100 شخص، كما ستعيد فتح مراكز ترفيهية عائلية وفنادق إضافية.
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