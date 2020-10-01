شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح السينمات بسان فرانسيسكو بسعة 100 شخص.. بعد إغلاق دام 7 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطى مسئولو مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية الضوء الأخضر لإعادة فتح دور السينما الداخلية في 7 أكتوبر ، بعد ما يقرب من سبعة أشهر من إغلاق دور السينما في المدينة بسبب وباء COVID-19.

تفرض المدينة ، وهي أحد الأسواق الحضرية الرئيسية التي ظلت مغلقة ، قيودًا صارمة على دور السينما، حيث يمكن إعادة فتحها بسعة 25٪ أي 100 شخص، مع عدم تناول أي طعام أو شراب خارجي.

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كانت الخطوة جزءًا من إعلانات متعددة يوم الثلاثاء من قبل المدينة في أعقاب خفض ولاية كاليفورنيا مستوى إعادة فتحها من "الأحمر" إلى "البرتقالي"، وذلك بعد انخفاض معدلات الإصابة بفيروس COVID-19 ومعدلات الحالات هناك.

واعتبارًا من اليوم الأربعاء ، سيسمح لسان فرانسيسكو بتناول الطعام في الأماكن المغلقة وأماكن العبادة بسعة 25٪ تصل إلى 100 شخص، كما ستعيد فتح مراكز ترفيهية عائلية وفنادق إضافية.