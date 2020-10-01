شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس إلبا يتعاقد على بطولة فيلم الإثارة Beast والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد النجم العالمي إدريس إلبا على دور البطولة في فيلم Beast ، وهو فيلم إثارة، تدور أحداثه حول الصراع على البقاء على قيد الحياة سيخرجه بالتاسار كورماكور وكتب السيناريو رايان إنجل ، ومن انتاج شركة Universal Pictures.
وتعاقد النجم العالمى إدريس ألبا على فيلم تجسس جديد لم يحمل عنوانًا بعد، والذى وصل بعد حرب مزايدة شديدة إلى شركة أبل، وسيقوم ألبا ببطولة وإنتاج الفيلم، الذى يوصف بأنه "فيلم تجسس رومانسى" وتدور أحداثه فى أفريقيا، ويمثل المشروع الجديد عودة أخرى إلى نوعين أفلام التجسس الرومانسية بعد فيلم Mr. & Mrs Smith.
ويصور ألبا حاليًا فيلمه الجديد "Ghetto Cowboy"، والفيلم يستند إلى رواية جيتو كاوبوي من تأليف جي نيري، وتدور أحداثه حول المراهق كول الذى يدخل عالم ركوب الخيل في المناطق الحضرية عندما ينتقل مع والده المغترب هارب (ألبا) في شمال فيلادلفيا.
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