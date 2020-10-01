شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعيد فتح السينمات بعد وصول إصابات كورونا لـ 6.3 مليون حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الهندية إعادة فتح دور العرض جزئيًا في 15 أكتوبر والتي أغلقت منذ مارس بسبب وباء COVID-19، حيث أصدرت وزارة الشؤون الداخلية الهندية مرسومًا يقضي بإعادة فتح دور السينما والمجمعات السينمائية بنسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، قبل شهر كامل من عطلة ديوالي ، والتي تعد في الأوقات العادية بمثابة إزدهار في شباك التذاكر.





قوبلت أخبار إعادة الافتتاح بترحاب في صناعة الترفيه في الهند حيث قال PV Sunil المدير الإداري في كرنفال سينما : "نحن سعداء جدًا بهذه الأخبار لأننا كنا ننتظر هذا لبعض الوقت.. لقد تأثر العمل بشكل سيء للغاية ولكن يمكنني القول أن هذا هو الوقت المناسب للانفتاح مع عطلة ديوالي "، ومن جانبة غرد نجم بوليوود أبهيشيك باتشان قائلاً: "أفضل أخبار الأسبوع!"

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وأغلقت الحكومة الهندية دور السينما رسميًا في منتصف شهر مارس ، على الرغم من أن العديد من صالات العرض كانت قد بدأت في الإغلاق قبل أيام من ذلك، حيث بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تنمو بشكل كبير.

وسيكون إعادة الافتتاح أيضًا أخبارًا مشجعة لهوليوود ، حيث سيعرض فيلم كريستوفر نولان "تينيت" هناك ، والذي صور مشاهد رئيسية في مومباي لمشاركة الممثلة الهندية ديمبل كاباديا بالفيلم.

وبـ 6.3 مليون حالة ، تمتلك الهند حاليًا ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بـ COVID-19 في العالم ، خلف الولايات المتحدة مباشرةً ، ومع ذلك ، فقد تباطأ معدل الإصابة في البلاد في الأسابيع الأخيرة.