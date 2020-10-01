فيديو.. بهاء سلطان يكشف عن بدايته الفنية وكيف ساهم محمد فؤاد في انطلاقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان بهاء سلطان، عن بداياته الفنية، التي بدأت عقب رحيل الفنان محمد فؤاد عن شركة فري ميوزيك.

وقال "بهاء" في لقاء مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة": "كنت بحضر التسجيلات بتاعت الفنان محمد فؤاد، وكنت بحضر تسجيلات الحب الحقيقي، وبشوف النجوم اللي بسمع عنهم وبشوفهم في التليفزيون عن قرب".

Advertisements

وتابع: "الفنان محمد فؤاد بعدها ساب الشركة وراح روتانا، وبعدها سألوا أستاذ نصر محروس هتعمل إيه، قالهم هبتدي مع بهاء".

وأوضح أن الفنان مصطفى كامل وقتها كان قد بدأ في كتابة أغنية "يا ترى" ولحنها حسن محمود، ووزعها أمير محروس وحاتم داوود، وكانت الأغنية انطلاقته الحقيقية.