مهرها 18 مليون دولار وتزوجت مليارديرًا.. معلومات عن جيهان نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ظهرت الفنانة جيهان نصر، مساء أمس الأربعاء، في حفل الموسيقار عمر خيرت، الذي أقيم بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

نجمة التسعينيات التي كانت فتاة أحلام الشباب، تعتبر من أجمل وأشهر النجمات، رغم ابتعادها عن الفن منذ 22 عامًا.

"الخليج 365" يعرض لكم أبرز المعلومات عن النجمة جيهان نصر:

_ اسمها جيهان نصر عيسى، من مواليد 1972، وتبلغ من العمر حاليًا 48 عامًا.

_ بدأت مشوارها من خلال الإعلانات، وحصلت بعدها على عدد من الأدوار الصغيرة في السينما والتليفزيون، مثل "البخيل وأنا"، "خليل بعد التعديل" وغيرها.

_ بعدها انطلقت نجوميتها وأصبحت إحدى أهم نجمات الصف الأول في فترة التسعينيات.

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_ من أشهر أعمالها التليفزيونية: "المال والبنون، من الذي لا يحب فاطمة، الأبطال، بريء في ورطة، مرايا الحب، وغيرها".

_ شاركت في السينما بعدد من الأعمال منها: "اللي رقصوا على السلم، زيارة السيد الرئيس، خيال العاشق، والكيت كات".

_ من أعمالها المسرحية: "أنا والنظام وهواك، تكسب يا خيشة، والمحظوظ وأنا".

_ عام 1998 اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، بعد زواجها من الملياردير السعودي سعود الشربتلي.

_ حصلت على مهر 18 مليون دولار وقصر في لندن.

_ أنجبت من زوجها 3 بنات وولدًا.

_ العام الماضي ظهرت بصحبة بناتها في العرض المسرحي "الملك لير"، وحرصت على التقاط الصور مع نجوم العرض وعلى رأسهم الفنان يحيى الفخراني.