تراند اليوم : شاهد.. موقف محرج للغاية لفنانة شهيرة أثناء رقصها على "عمود"

موقف محرج للغاية تعرضت الفنانة المصرية، ناهد السباعي وذلك لدى مشاركتها متابعيها على موقع إنستغرام بثا مباشرا لها وهي تمارس رياضتها المفضلة "الرقص على العمود"، لإظهار رشاقتها ولياقتها العاليتين.

وفجأة وخلال البث اختل توازن الممثلة المصرية البالغة من العمر (33) سنة، وسقطت أرضا داخل حجرة التدريبات في منزلها، وانقطع البث مؤقتا، ثم عادت ناهد لممارسة الرياضة من جديد.

هذه اللقطة التي تظهر سقوط السباعي في موقف محرج للغاية، جرى تداولها على نطاق واسع، خاصة على الصفحات التي تهتم بتناقل أخبار النجوم عبر منصات السوشيال ميديا بعناوين مختلفة.

وما بين التشجيع والسخرية، تفاوتت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الموقف، حيث سخر قسم منهم من الفنانة، مشيرين إلى أنها كشفت عن عدم تمرسها على هذه الرياضة بالذات "الرقص على العمود".

وفي المقابل، رأى أخرون أن الليونة والرشاقة التي تتمتع بها النجمة ناهد السباعي، تتميز بها عن الفنانات الأخريات، حيث اعتادت على مشاركة متابعيها أثناء خضوعها لجلسات اليوغا وممارسة الرياضات الصعبة.