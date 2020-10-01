حمو بيكا يستعد لطرح مهرجان "عليت في ناس"

يستعد مطرب المهرجانات حمو بيكا، والفنان محمد صيام، لطرح مهرجان جديد كديو غنائي بينهما ويحمل عنوان "عليت في ناس" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

ويشهد مهرجان"عليت في ناس" عودة المطرب محمد صيام، للساحة الغنائية عقب فترة غياب طويلة. طويلة.

جدير بالذكر أن مهرجان "عليت في ناس" من كلمات إسلام كابونجا، توزيع فيجو الدخلاوي، ومدير إنتاج حسين أمين، وإنتاج "غاليديا" للإنتاج الفني. Advertisements كلمات المهرجان: " مليان جروح أنا نفسى أروح على دنيا مابتأذيش .. دايما بشوف غدر وخداع علشان فلوس معييش .. أصحابي مين ماليش صحاب دى صحبه مابتوفيش لو شافونى معايا قرشين بيبقوا جنبى جيش .. عيشت طيب شوفت قسوه عمرى يوم ماقابلتها جيبت أخري ونفسي أسافر من حياتي كلها .. والبشر مالهمش قيمة ولا مش محتاجلها لو فى يوم ناس جت عليا انسوا أنى أرجعلها ". دايما بشوف غدر وخداع علشان فلوس معييش .. أصحابي مين ماليش صحاب دى صحبه مابتوفيش لو شافونى معايا قرشين بيبقوا جنبى جيش .. عيشت طيب شوفت قسوه عمرى يوم ماقابلتها جيبت أخري ونفسي أسافر من حياتي كلها .. والبشر مالهمش قيمة ولا مش محتاجلها لو فى يوم ناس جت عليا انسوا أنى أرجعلها ".

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