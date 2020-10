أبرز الملامح الفنية لـ أيقونة الجمال الإيطالية مونيكا بيلوتشي

بعد اتمامها لعامها الـ 56، مازالت تحتفظ أيقونة الجمال الإيطالية مونيكا بيلوتشي بحيويتها وجمالها، واستطاعت الحفاظ على جمالها وقوامها التي اشتهرت به في بداية مسيرتها الفنية إلى أن كسرت حاجز الخمسين.

ولدت بيلوتشي في 30 سبتمبر 1964 في مدينة "تشيتا دي كاستيلو "وسط إيطاليا، ونشأت في في مدينة سان جوستينو الإيطالية، فعاشت فترة طفولها ومراهقتها كاملة في إيطاليا لتنطلق عام 1988 إلى وبابت أوروبا لتبدأ في دخول عالم الأزياء والسينما.

مونيكا بيلوتشي عارضة أزياء وممثلة إيطالية مشهورة بجمالها، تتقن أربع لغات وظهرت بأفلام بلغات مختلفة، كما عملت كموديل لأهم دور عرض الأزياء في العالم.

مونيكا بيلوتشي ممثلة إيطالية ناجحة، بدأت مسيرتها التعليمية في مجال المحاماة،و بدأت بعرض الأزياء بدوام جزئي لتأمين رسوم جامعتها، وبعدها انتقلت إلى ميلانو بعد أن استقرت بعمل عرض الأزياء بدوام كامل، فاحتلت المركز الأول في عرض الأزياء

في أوربا، وتعاقدت مع أشهر العلامات التجارية الأوروبية.

بعد نجاح بصماتها في مجال عرض الأزياء،دخلت عالم السينما بالأافلام الإيطالية أولاً، ومن بعدها دخلت عالم هوليود الساحر والأفلام الفرنسية.

حققت مونيكا عدة نجاحات سينمائية من خلال عدد من الأفلام، أبرزها"Brotherhood of the wolf Under Suspicion Irreversible.".

تم تصنيفها وفق إحدى المجلات الإحصائية الشهيرة،كـ واحدة من 100 مرأة الأكثر إثارة في كل العصور، حيث احتلت المرتبة 21.

وكان أحدث ظهور سينمائي لها من خلال فيلم specter"، في عام 2015، وهو الفيلم الـ 25 من سلسلة أفلام التجسس الشهيرة "جيمس بوند".

